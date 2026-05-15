9 лет без жилья: Бастрыкин взял на контроль дело сироты из Уфы

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Жительница Уфы, оставшаяся в детстве без попечения родителей, больше восьми лет не может получить положенное ей по закону жилье. Об этом рассказали в информационном центре Следственного комитета России.

Женщина стоит в очереди на жилье с 2017 года. В 2024 году суд вынес решение в ее пользу, однако его так и не исполнили. Обращения в различные инстанции результатов не дали.

Возбуждено уголовное дело. Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал от руководителя республиканского отделения ведомства Владимира Архангельского доклад о ходе расследования и принимаемых мерах по восстановлению жилищных прав женщины.

– Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, – заявили в Следкоме.

