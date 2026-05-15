Судебный пристав незаконно взыскал деньги с жителя Башкирии: в дело вмешались прокуроры

Фото: Рустем АХУНОВ.

В Башкирии судебный пристав незаконно списал 23 тысячи рублей у мужчины. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

Арбитражный суд признал жителя Октябрьского банкротом еще в сентябре прошлого года и ввел процедуру реализации его имущества. Несмотря на это, пристав возбудил исполнительное производство по долгу перед микрокредитной организацией и в январе этого года списал всю сумму в пользу взыскателя. Это, по мнению надзорного ведомства, нарушило порядок работы конкурсного управляющего.

После проверки по жалобе мужчины прокуратура направила представление руководителю регионального управления ФССП. Деньги вернули заявителю, а пристав получил дисциплинарное взыскание.

