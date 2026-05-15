Жалобы на водоснабжение, лифты и канализации: уфимцы стали чаще обращаться в УК и ТСЖ

Сегодня, 15 мая, в мэрии Уфы прошел еженедельный оперативный штаб под руководством исполняющего обязанности главы администрации города Сергея Кожевникова. На повестке – подготовка к новому отопительному сезону, противопожарная безопасность и открытие новых пляжей.

На встречу пригласили представителей Министерства ЖКХ Башкирии, прокуратуры Уфы, районных администраций, коммунальных служб, ресурсоснабжающих и управляющих компаний.

За прошедшую неделю чрезвычайных ситуаций в городе, по данным мэрии, не было. В УК и ТСЖ поступило больше 230 обращений от жителей – с жалобами на водоснабжение, протечки труб, затопления в подвалах и неисправность лифтов и канализации. С января по апрель число обращений выросло на 27% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Кожевников назвал этот показатель важным ориентиром для работы над ошибками и поблагодарил УК и ТСЖ, которые оперативно устраняют неполадки.

