НовостиЗдоровье15 мая 2026 9:05

942 опасных болезни: «Поезда здоровья» выявили у жителей Башкирии

Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Минздрав Башкирии

В Башкирии в ходе акции «Здоровая республика – здоровый регион» врачи обнаружили 942 подозрения на социально значимые болезни, в том числе 49 случаев возможного рака. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения республики.

За время акции специалисты провели больше 44 тысяч приемов и почти 12 700 обследований: 5 644 флюорографии, 3 501 маммографию и 3 555 УЗИ. Впервые у пациентов зафиксировали 2 761 заболевание. Среди них – 764 случая повышенного давления, 140 случаев сахарного диабета и 49 подозрений на онкологию.

Всех пациентов с тревожными результатами направили на дополнительное обследование и назначили лечение.

