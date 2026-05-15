В Башкирии убили 12-летнего инвалида: Бастрыкин потребовал доклад

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В Башкирии расследуют гибель 12-летнего мальчика-инвалида в детском специализированном учреждении. Об этом рассказали в информационном центре Следственного комитета России.

Подросток умер в январе 2022 года. Дополнительные судебно-медицинские экспертизы установили, что смерть носила насильственный характер. По словам участников федеральной телепередачи, в первоначальном заключении эксперта истинная причина смерти не была указана. Мать ребенка и ее адвокат добиваются привлечения виновных к ответственности. Также в программе говорилось о нарушениях прав воспитанников интерната со стороны персонала и антисанитарных условиях содержания детей.

Дело в отношении бывшего директора учреждения по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Мошенничество» уже передано в суд. По факту гибели мальчика следственное управление по республике расследует отдельное дело по статье «Убийство малолетнего, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии».

Председатель СКР поручил руководителю регионального отделения ведомства Владимиру Архангельскому доложить о ходе расследования.

