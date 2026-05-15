Обещали решить вопрос с военной службой сына: двое уфимцев похитили у женщины 200 тысяч рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Уфе перед судом предстанут двое мужчин, их обвиняют в совершении аферы. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

Согласно версии следствия, в ноябре-декабре прошлого года к одному из фигурантов обратился знакомый с просьбой помочь решить вопрос, связанный с прохождением военной службы. Вместе с соучастником он (у обоих не было полномочий как-либо посодействовать) взял у матери военнослужащего 200 тысяч рублей и потратил их по своему усмотрению. Задержали мужчин при попытке получить еще 320 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Покушение на мошенничество». Все материалы переданы в Советский районный суд Уфы.

