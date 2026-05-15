НовостиПроисшествия15 мая 2026 7:27

Обещали решить вопрос с военной службой сына: двое уфимцев похитили у женщины 200 тысяч рублей

Двое уфимцев похитили 200 тысяч рублей у матери военнослужащего
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Уфе перед судом предстанут двое мужчин, их обвиняют в совершении аферы. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

Согласно версии следствия, в ноябре-декабре прошлого года к одному из фигурантов обратился знакомый с просьбой помочь решить вопрос, связанный с прохождением военной службы. Вместе с соучастником он (у обоих не было полномочий как-либо посодействовать) взял у матери военнослужащего 200 тысяч рублей и потратил их по своему усмотрению. Задержали мужчин при попытке получить еще 320 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Покушение на мошенничество». Все материалы переданы в Советский районный суд Уфы.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.