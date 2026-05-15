18-летний парень устроил резню в Башкирии: он зарезал спящего брата и чуть не убил знакомого

Фото: СК Башкирии

В Башкирии задержали 18-летнего юношу из Балтачевского района, его обвиняют в убийстве. Об этом рассказали в Следственном комитете республики.

Трагедия случилась на позапрошлой неделе. По версии следствия, в ночь с 29 на 30 апреля двое троюродных братьев приехали на дачу к знакомому в СНТ «Шомырт» (Уфимский район). Компания выпивала, и в какой-то момент между молодыми людьми вспыхнула ссора. Тогда показалось, конфликт удалось уладить. Хозяин дачи и один из братьев легли спать. Но после этого обвиняемый взял два ножа и ударил им обоих уснувших.

Брат обвиняемого погиб на месте, 20-летний хозяин дачи получил тяжелые ранения, но выжил благодаря своевременной помощи. О случившемся юноша сам рассказал о произошедшем родственнице, та вызвала полицию. Скрываться от правоохранителей парень не стал – остался на месте и дождался их.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц». Суд отправил молодого человека под стражу. Следствие продолжается.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.