Инженерные работы в Уфе: какие улицы перекроют до осени

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе вводят ограничения дорожного движения в связи с ремонтом инженерных сетей. Об этом рассказали в администрации города.

С 15 мая по 30 сентября частично перекроют проезжую часть на улице Софьи Перовской – между домами №29 и №54.

На улице Гафури – ограничения с 15 мая по 15 сентября: закроют одну полосу и парковочный карман по нечетной стороне от дома №29 до улицы Коммунистической, а также две полосы по нечетной стороне от дома №71 до улицы Коммунистической.

С 1 по 10 августа полностью перекроют улицу Коммунистическую между домами №15 и №16. Одновременно закроют две полосы на перекрестке Коммунистической и Гафури.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.