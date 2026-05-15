Фото: ФСБ Башкирии

В Уфе задержали 62-летнего ранее судимого мужчину, занимавшего высшее положение в преступной иерархии. Об этом рассказали в МВД и ФСБ Башкирии.

По данным следствия, не позднее июня 2023 года мужчина получил криминальный статус «вора в законе» и был назначен «смотрящим» за Уфой. После того как в октябре 2025 года другого человека с аналогичным статусом привлекли к уголовной ответственности, фигурант дела стал «положенцем» – то есть взял под контроль всю республику. Он координировал действия криминальной среды, выстраивал связи между преступными группировками и добивался беспрекословного подчинения от тех, кто стоял ниже по иерархии.

Оперативники задокументировали его деятельность. При обыске дома изъяли 400 тысяч рублей, телефон, пять комплектов нард с символикой «воровской звезды» и колоду карт с атрибутикой криминальной субкультуры.

В Уфе арестовали криминального авторитета, «смотрящего» за Башкирией

Возбуждено уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Суд отправил мужчину под стражу. Следствие продолжается.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.