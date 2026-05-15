Потасовка на «Голубом озере»: суд оправдал стрелявшего из травмата уфимца

В Башкирии Кармаскалинский межрайонный суд оправдал жителя Уфы, которого обвиняли в хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью. Об этом рассказала Объединенная пресс-служба судов республики.

Инцидент произошел в октябре 2025 года на территории термального комплекса «Голубое озеро» у деревни Новомусино. По данным суда, двое мужчин с компанией вели себя вызывающе и нецензурно выражались. На замечания уфимца они не реагировали. Затем группа окружила его – он применил газовый баллончик. В ответ нападавшие начали бросать камни.

У мужчины было законное разрешение на оружие ограниченного поражения. Он произвел семь выстрелов из травматического пистолета по ногам нападавших. После этого сам позвонил в полицию и обратился за медицинской помощью – в ходе конфликта он тоже получил травмы.

Суд пришел к выводу, что состава преступления в действиях мужчины нет. За ним признали право на реабилитацию. Прямо в зале суда его освободили из-под стражи. Приговор пока не вступил в законную силу.

