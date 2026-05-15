В башкирской деревне сгорел дом: в опасности оказались мама с двумя детьми

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня ночью, 15 мая, в деревне Хлебодаровка (Мелеузовский район Башкирии) загорелся жилой дом. Огонь повредил бревенчатый дом и сарай. Об этом сообщает МЧС республики.

В момент пожара в доме находились женщина и двое детей – 10 и 12 лет. Никто не пострадал: автономный дымовой извещатель, установленный по программе «Многодетная семья», своевременно сработал и предупредил жильцов об опасности.

С огнем справились пожарные МЧС и добровольная команда Александровского сельсовета. Причину пожара устанавливает дознаватель экстренного ведомства. Сейчас семья временно живет у знакомых.

– Установите в доме автономный дымовой пожарный извещатель. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы. Следите за состоянием электропроводки. Объясните детям правила пожарной безопасности. При возникновении пожара незамедлительно звоните по номерам 101 или 112, – призвали в МЧС.

