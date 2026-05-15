В Башкирии появится новая госдолжность: чиновник будет следить за качеством соцуслуг

В Башкирии появится региональный сервисный уполномоченный Национальной социальной инициативы. Постановление об этом подписал премьер-министр республики Андрей Назаров.

Новый чиновник войдет в состав Совета при главе Башкирии по вопросам повышения качества жизни граждан. Назначать и освобождать его от должности будет правительство республики.

В его задачи войдут: участие в разработке планов по улучшению социальных услуг, продвижение принципов человекоцентричного подхода в соцсфере и подготовка предложений по повышению качества услуг для жителей региона. Цель новой должности – сделать социальные услуги удобнее и понятнее для граждан.

