Менингит в Башкирии: инфекцию стали фиксировать вдвое чаще

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии число зарегистрированных случаев менингококковой инфекции за год выросло вдвое – с 6 до 12. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре, опубликовав статистику инфекционных заболеваний за 2024-2025 годы.

Среди детей ситуация улучшилась: в 2024 году выявили 5 случаев, в 2025-м – 4. В целом по стране заболеваемость выросла в 2,6 раза – с 694 до 1 835 случаев. Лидирует Москва с 1 049 заболевшими, на втором месте с большим отрывом – Московская область (213 случаев).

Инфекция передается воздушно-капельным путем от больного человека или бессимптомного носителя. Распознать ее можно по нескольким признакам: температура резко поднимается до 39-40°C и выше, появляется сильная головная боль, тошнота и рвота, которая не приносит облегчения. Больно смотреть на свет, невозможно прижать подбородок к груди. Один из самых тревожных симптомов – темно-красная или багровая сыпь, которая не исчезает при надавливании. У детей раннего возраста могут наблюдаться пронзительный монотонный плач и выбухание родничка.

Без своевременной помощи болезнь грозит отеком мозга, потерей слуха и гангреной. Даже при интенсивном лечении летальность достигает 10-20%, а при молниеносных формах – выше.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.