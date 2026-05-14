Пропавший в Уфе 4-летний ребёнок найден живым

В Уфе завершились поиски 4-летнего пропавшего: он жив и здоров

В Уфе нашли живым 4-летнего ребенка, который пропал в Советском районе города 14 мая. Поиски велись силами добровольческого отряда «БаРС». Все это время волонтеры опрашивали местных жителей и просматривали записи с камер видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что ребенок ушел из дома и бесследно пропал. К счастью, поиски завершились благополучно и мальчика обнаружили живым. Теперь полиции предстоит установить, как стало возможным уход из дома маленького мальчика.

