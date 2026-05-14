В Уфе 27 мая мусульмане отметят Курбан-байрам в 24 мечетях города

В администрации Уфы обсудили подготовку к одному из главных мусульманских праздников.

В Уфе прошло заседание комиссии по вопросам государственно-конфессиональных отношений. Главной темой стала подготовка к Курбан-байраму – один из важнейших праздников мусульман в этом году выпадает на 27 мая. В городе богослужения пройдут в 24 мечетях.

Традиционно для забоя жертвенных животных отведут две площадки. Первая находится возле торгового центра «Караван» на улице Пригородная, 55, а вторая – рядом с Северным автовокзалом. В ближайшее время члены комиссии выедут на эти территории, чтобы проверить, всё ли готово к празднику.

В этом году главное городское торжество развернется у Соборной мечети Ляля-Тюльпан. Ровно в 9 утра начнётся праздничная проповедь Верховного муфтия России Талгата Таджуддина, которую в прямом эфире покажут во всех регионах страны.

С 11 часов до 5 вечера для гостей устроят концерт, детские развлечения, спортивные игры (среди них борьба куреш и стрельба из лука), а также ярмарку. На площадке будет работать фуд-корт с халяльной едой, а кульминацией праздника станет бесплатная раздача плова.

