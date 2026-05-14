В Башкирии пятый месяц ищут 51-летнего уфимца Ирека Ягудина

Информацию о местонахождении уфимца просят сообщать по номеру 112.

В Башкирии с января 2026 года продолжаются поиски 51-летнего жителя Уфы Ирека Ягудина. Мужчина пропал без вести в первом месяце года. Об этом сообщает добровольческий поисковый отряд «БаРС».

Приметы пропавшего: рост 160 сантиметров, худощавое сложение, тёмно-русые волосы и серые глаза.

Всех, кто что-либо знает о его возможном местонахождении, просят звонить на горячую линию +7-937-3-102-112 или по короткому номеру 112.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.