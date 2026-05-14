В Башкирии отремонтировали 2 километра дороги Шаран – Новобалтачево – Андреевка

В 2026 году в Башкирии отремонтируют 200 км трасс и 15 мостов.

В Илишевском районе Башкирии в порядок привели более 2 километров трассы Шаран – Новобалтачево – Андреевка. Работы выполнили в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в правительстве республики.

Обновленный участок находится рядом с селом Верхнеяркеево. Подрядчик сделал полный цикл дорожных работ - от снятия старого покрытия (фрезерования) до укладки свежего асфальтобетона и нанесения разметки.

Министр транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова рассказала, что эта дорога связывает Илишевский и Чекмагушевский районы, где в сумме живут около 60 тысяч человек. По ней жители небольших сёл и деревень добираются до районного центра, села Верхнеяркеево. Раньше люди жаловались на плохое состояние этого участка, но теперь ездить по нему стало гораздо безопаснее и удобнее.

Всего в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Башкирии планируют отремонтировать примерно 200 километров дорог и 15 мостов. Общая протяжённость мостовых сооружений составит 1900 погонных метров.

