Арестованный мэр Уфы Ратмир Мавлиев обжаловал действия следователей

Градоначальника Уфы обвиняют в незаконной передаче участка санатория за 13 млн рублей.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев, которого обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки, подал жалобу на действия сотрудников, ведущих его уголовное дело. Об этом сообщается в материалах суда, с которыми ознакомилось информагентство ТАСС. В документах указано, что предметом обращения стали жалобы на решения и действия (или бездействие) должностных лиц в рамках уголовного производства.

Отмечается, что жалоба поступила в Советский районный суд Уфы. Ранее адвокат Марат Самойлов рассказывал, что его подзащитный вину не признает, но и следствию не мешает.

Напомним, Мавлиева обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки. По версии следствия, градоначальник организовал незаконную передачу земельного участка площадью больше 1,3 тысячи квадратных метров, который находился на территории одного из городских санаториев. А в 2025 году, как считают следователи, он потребовал от представителя строительной фирмы передать ему взятку. Застройщик должен был за свой счет купить тот самый участок стоимостью более 13 млн рублей, а потом оформить права на него в пользу обвиняемого чиновника.

