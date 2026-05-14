Уфимский блогер без обеих ног начал восхождение на Эверест в свой день рождения

Блогер из Уфы готовился к экстремальному подъему.

Блогер из Уфы Рустам Набиев, который после обрушения казармы в Омске лишился обеих ног, в свой день рождения отправился покорять высочайшую вершину мира, гору Эверест. Об этом рассказал глава Чекмагушевского района Реканс Ямалеев.

Экспедицию к Эвересту блогер начал еще в первых числах апреля. Незадолго до этого он поднялся на гору «Мера Пик» (6476 метров), где проходил акклиматизацию и набирался сил перед сложнейшим восхождением.

В своих соцсетях Рустам Набиев поделился, что встречает новый год своей жизни прямо в базовом лагере Эвереста. И добавил, что для него было очень важно сделать следующий шаг - уйти в маршрут к вершине - именно сегодня, 14 мая, потому что это начало его нового года жизни.

Напомним, что Рустам Набиев - первый и единственный в мире человек, который поднимается в горы только на руках, без чьей-либо помощи. За последние 5 лет он покорил обе вершины Эльбруса (5642 и 5621 метр), Манаслу (8163 метра), Арарат (5165 метров), Казбек (5033 метра), Килиманджаро (5895 метров), Аконкагуа (6962 метра), пик Любви (2124 метра) и Иремель (1589 метров).

