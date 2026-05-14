В Уфе пропал 4-летний Камиль Набиуллин

В Уфе разыскивают 4-летнего Камиля Набиуллина. Ребенок вышел из дома 14 мая и пропал. Об этом сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд «БаРС» (БашРегионСпас).

Приметы мальчика: рост 117 сантиметров, среднее телосложение, русые волосы, карие глаза. В день исчезновения он был одет в желтую футболку, голубые джинсы и зеленые кроссовки.

Волонтеры обращаются ко всем жителям Уфы с просьбой присмотреться, так как ребенок может находиться в любом районе города. Любую информацию просят сообщать по телефону горячей линии 8(937)3-102-112 или по номеру 112. Также отряд нуждается в помощи добровольцев для проведения поисков.

