В уфимской воздушной гавани отменили тревогу

Ни один самолет не задержался в аэропорту Уфы после проверки безопасности.

Аэропорт Уфы продолжает работать в обычном режиме. В пресс-службе воздушной гавани рассказали, что ни один рейс не задержался.

Там же пояснили, что после проверки всех объектов аэропорта поступившая информация о минировании не подтвердилась, а все необходимые меры транспортной безопасности были приняты в полном объеме.

