Пожар на стройке кампуса в Уфе локализовали, пострадавших нет

В Уфе на улице Заки Валиди загорелся строительный мусор внутри недостроенного здания кампуса. Пожарные расчеты прибыли на место и сразу принялись тушить огонь. Об этом рассказал глава госкомитета по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Он написал, что держит ситуацию на личном контроле. Еще до его сообщения жители Уфы заметили в небе черный столб дыма, его было видно из разных районов города.

Сейчас пожар уже локализовали. По предварительным данным, никто не пострадал.

