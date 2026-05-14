В Уфе горит научно-исследовательский комплекс

Госкомитет по ЧС отчитался о тушении пожара на улице Заки Валиди.

В Уфе на улице Заки Валиди вспыхнул строительный мусор внутри недостроенного здания кампуса. Пожарные силы и средства уже прибыли на место и занимаются тушением. Об этом сообщил глава государственного комитета по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Он написал, что ситуацию держат на контроле.

До этого жители Уфы заметили в небе черный столб дыма, его было видно из разных районов города.

