В Уфе 15 мая завоют сирены

В Уфимской мэрии попросили горожан не паниковать из-за звуков сирен 15 мая. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе в пятницу, 15 мая, ровно в 10 часов утра начнутся запланированные учения по борьбе с огнем. Их главная цель – отточить слаженные и четкие действия при ликвидации лесных пожаров.

Местом проведения выбрали Октябрьский район города. Учения развернутся на улицах Рихарда Зорге и Шафиева, а также на территории рядом с детским оздоровительным лагерем «Чайка». Для тренировки привлекут специальную тяжелую технику и включат громкоговорители, чтобы отработать оповещение людей.

В управлении гражданской защиты Уфы обратились к горожанам с просьбой не волноваться и не поддаваться панике, а с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам. Там пояснили, что такие тренировки нужны, чтобы в настоящей чрезвычайной ситуации экстренные службы сработали как можно эффективнее.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.