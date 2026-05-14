Поступить будет проще: колледжи Башкирии увеличили число бюджетных мест

В колледжах Башкирии стало больше бюджетных мест – теперь их 24 318. Об этом рассказала заместитель министра просвещения республики Наталья Никитина в интервью Центру управления республикой.

По ее словам, 66% выпускников башкирских школ выбирают среднее профессиональное образование. Самые востребованные направления – медицина, IT, образование, сфера услуг и нефтегазовая отрасль.

Приемная кампания, отметила чиновница, стартует не позднее 20 июня.

