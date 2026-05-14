В Башкирии выявили 72 нелегально трудоустроенных охранников: они работали в школах и других объектах

Частное охранное предприятие из Мелеуза больше года держало десятки сотрудников без официального оформления. Об этом рассказали в Государственной инспекции труда республики.

Проверка началась после жалобы одного из охранников. Он указал в своем обращении, что с сентября 2025 года работает в ЧОП «Среда безопасности» без трудового договора и охраняет школу в Мелеузе. По его словам, еще как минимум шесть коллег находились в таком же положении.

Данные Росгвардии показали: фактически в компании работали 63 человека, которые круглосуточно охраняли 48 объектов. При этом в реестре малого и среднего бизнеса численность сотрудников предприятия не превышала 12 человек.

Нелегальная занятость означала, что охранники – в том числе на объектах учебных заведений – работали без справок об отсутствии судимости, без медосмотра и без обучения по охране труда.

В ходе проверки ЧОП представил 102 трудовых договора, большинство из которых оформили задним числом. Налоговая инспекция установила, что по 72 из них не перечислялись НДФЛ и страховые взносы.

В итоге работодатель погасил задолженность перед бюджетом и работниками с даты заключения договоров. В казну и внебюджетные фонды поступило свыше 10 миллионов рублей.

