Уфимка пришла в офисов микрозаймов с муляжом гранаты: 27-летней девушке уже вынесли приговор

Фото: МВД Башкирии

Советский районный суд Уфы вынес приговор 27-летней девушке за два разбойных нападения. Подробности рассказали в Объединенной пресс-службе судов Башкирии.

В июле прошлого года женщина в сговоре с пока еще неизвестными гражданами напала с муляжом гранаты на сотрудника микрокредитной компании и похитила из кассы более пяти тысяч рублей. Затем она пришла в ломбард, где ее задержали полицейские.

Ей назначили четыре года колонии общего режима. В зале суда женщину взяли под стражу. Приговор в законную силу еще не вступил.

