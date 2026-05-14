От 21 тысячи рублей: транспорт должников из Башкирии пустят с молотка

В Башкирии на аукцион выставили 110 лотов конфискованного имущества – преимущественно автомобили. Торги организовало Росимущество.

В списке – отечественные Lada Vesta, Lada Granta, Lada Priora, Lada Kalina, ВАЗ-2107, 2110, 2114, 2115. Из иномарок – Chery Tiggo, Chevrolet Lanos, Hyundai Accent, Kia Soul, Mitsubishi Lancer, Renault Sandero Stepway, Volkswagen Tiguan, Ford Mondeo и другие. Помимо машин, продают мотоциклы, мопеды, трактор с прицепом и бензопилу.

Стартовые цены – от 21 000 рублей за мопед до 1 697 000 рублей за Chery Tiggo. Все лоты продаются «как есть»: работоспособность не проверялась, ключи и документы отсутствуют.

Заявки принимают на площадке «РТС-Тендер» с 15 мая по 10 июня.

