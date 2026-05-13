Топ-10 самых высокооплачиваемых профессий в Башкирии: итоги первого квартала 2026 года

Аналитики составили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в Башкирии по итогам первого квартала 2026 года.

Лидерами, как сообщает издание UfaTime.ru со ссылкой на данные популярного сервиса объявлений, стали наладчики. Работодатели предлагали им в среднем 218 223 рубля в месяц. На втором месте – монолитчики с зарплатой 188 125 рублей. Тройку лидеров замыкают сварщики, которые могут зарабатывать в среднем 158 512 рублей.

Специалисты объясняют высокие зарплаты острым спросом на специалистов с практическим опытом и техническими навыками.

В топ-10 также вошли электрогазосварщики (151 651 рубль), бетонщики (143 405 рублей), слесари-инструментальщики (140 000 рублей), монтажники (126 254 рубля), каменщики (122 229 рублей), упаковщики (118 318 рублей) и сборщики мебели (118 135 рублей).

