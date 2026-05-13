Башкирия получит из федерального бюджета 900 млн рублей: их направят на расселение аварийного жилья

Башкирия получит из федерального бюджета почти 900 млн рублей на третий этап расселения аварийного жилья. Об этом рассказали в Министерстве строительства и архитектуры республики.

Финансирование выделено в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Точная сумма – 899,9 млн рублей. В 2026-2027 годах планируется расселить 31 многоквартирный дом площадью 13,2 тыс. кв. м. Новое жилье получат 810 человек из 11 муниципалитетов: Бакалинского, Белебеевского, Белорецкого, Благовещенского, Бирского, Дюртюлинского, Ишимбайского, Краснокамского, Учалинского, Чишминского районов и Нефтекамска.

Исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Артем Ковшов рассказал, что в ближайшее время с муниципалитетами заключат соглашения о субсидиях, после чего те смогут проводить торги на покупку жилья.

В марте 2026 года в адресную программу республики по переселению из аварийного жилья на 2024-2030 годы внесли изменения. Теперь она включает 489 многоквартирных домов площадью 183 тыс. кв. м из 37 районов и городских округов. Финансирование охватывает этапы 2024–2027 годов и позволит расселить около 34 тыс. кв. м.

Параллельно в республике идет второй этап программы: из 23 аварийных домов в 10 муниципалитетах переедут 428 жителей.

