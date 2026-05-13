В двух башкирских деревнях выявили опасную болезнь: два месяца там был карантин

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В двух деревнях Башкирии с 12 мая отменили карантин по бешенству животных. Соответствующие указы подписал глава республики Радий Хабиров – документы опубликованы на портале правовой информации региона.

Ограничения сняты в Шамонино (Уфимский район) и Кульметово (Кигинский район). В первой деревне карантин действовал два месяца: очагом инфекции признали территорию личного подсобного хозяйства на улице Салавата Юлаева, а неблагополучным пунктом – все поселение. Во втором населенном пункте вспышка бешенства была зафиксирована на территории личного подсобного хозяйства по улице Ленина.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.