Салават Хусаинов заменил покойного Константина Толкачева на посту спикера парламента Башкирии

Салават Хусаинов назначен исполняющим обязанности председателя Государственного Собрания Башкирии. Он будет занимать должность до избрания нового главы Курултая. Об этом рассказала пресс-служба регионального парламента.

Хусаинову 62 года, он уроженец Миякинского района. Окончил уфимский филиал Московского технологического института и Башкирскую академию государственной службы и управления. В 1990-е годы работал в системе ЖКХ Уфы, в 2000-е – в компании «Газ-Сервис». С 2005 по 2020 год занимал разные должности в администрации Ленинского района Уфы и городской мэрии. В Госсобрании он возглавляет фракцию «Единой России» и является одним из четырех заместителей председателя парламента, избран по Центральному одномандатному округу №10.

Назначение связано со смертью Константина Толкачева: он скончался 4 мая в возрасте 73 лет. Константин Борисович руководил региональным парламентом с 1999 года. Глава республики Радий Хабиров уже поручил подготовить предложения по увековечению его памяти.

