8-летний сын и жена не дождались его возвращения: в Башкирии похоронят 39-летнего контрактника

Фото: Администрация Белорецкого района Башкирии

В ходе специальной военной операции погиб рядовой Владислав Подушкин из Белорецкого района Башкирии. Об этом рассказали в администрации муниципалитета.

Владислав Сергеевич родился в 1987 году в селе Верхний Авзян. После школы окончил Баймакский сельскохозяйственный техникум по специальности «Механик сельхозтехники», срочную службу прошел в танковых войсках в Северной Осетии. После армии работал в Магнитогорске, заочно окончил Московский экономический университет и служил инспектором в СИЗО. В 2018 году у него с женой родился сын Григорий.

1 июня 2022 года Владислав Подушкин подписал контракт с Министерством Обороны России. Он служил в ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

– Погиб 30 апреля 2026 года в Запорожской области. Был награжден орденом Мужества, медалью за Отвагу и другими наградами. Владислав Сергеевич всегда был человеком слова и чести, с большим добрым сердцем. Очень любил своих родных, был очень доброжелательным человеком, хорошим и преданным другом, товарищем, всем и всегда помогал, никогда не отказывал в помощи, – рассказали в администрации Белорецкого района.

Церемония прощание с Владиславом Подушкиным пройдет завтра в Верхнем Авзяне. Начало – в 12:30, траурный митинг – в 13:00.

