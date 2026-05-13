Пожарные ликвидировали открытое горение на линейной производственно-диспетчерской станции «Нурлино» в Уфимском районе Башкирии. Об этом рассказали в МЧС республики.

В тушении участвовали 60 человек и 23 единицы техники, работали два боевых участка. Пострадавших доставили в ожоговый центр, им оказывают психологическую помощь. На месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории, расследование причин продолжается.

Напомним, пожар начался во время зачистки выведенного из эксплуатации резервуара от донных отложений – произошло воспламенение газовоздушной среды с последующим возгоранием внутри обвалования. Работы выполняла подрядная организация. По данным СМИ, пожар охватил резервуарный парк площадью 800 кв. м, троих работников госпитализировали с ожогами 60% и 90% тела, местонахождение еще четверых устанавливают.

Специалисты ГК ЧС проверили состояние воздуха – превышений допустимых норм вредных веществ не выявили.