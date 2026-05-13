Из-за чего произошел пожар на нефтестанции под Уфой: владелец объекта раскрыл подробности

АО «Транснефть – Урал» опубликовала официальное заявление о пожаре на линейной производственно-диспетчерской станции «Нурлино».

Сегодня во время зачистки резервуара от донных отложений произошло воспламенение газовоздушной среды с последующим возгоранием внутри обвалования. Резервуар был выведен из эксплуатации. Работы выполняла подрядная организация – трое ее сотрудников пострадали и были доставлены в больницу.

Пожар локализует договорное подразделение пожарной охраны МЧС. На месте работает комиссия, которая выясняет причины произошедшего. Спасатели устанавливают местонахождение нескольких работников станции, находившихся на площадке в момент ЧП.

Ранее в СМИ сообщалось, что на объекте в селе Нурлино во время огневых работ прозвучал хлопок, после чего вспыхнула нефть. Пожар охватил резервуарный парк площадью 800 кв. м. По данным издания, троих работников госпитализировали с ожогами 60% и 90% тела, еще четверых разыскивают.

На месте развернули штаб по тушению пожара. Специалисты проверили состояние воздуха – превышений допустимых норм вредных веществ не выявили. Председатель Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов рассказал, что ликвидация возгорания продолжается.

