Лебедев заступился за Мавлиева: дизайнер попросил Бастрыкина разобраться в деле мэра Уфы

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев опубликовал во «ВКонтакте» обращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой всесторонне разобраться в уголовном деле мэра Уфы Ратмира Мавлиева.

Лебедев рассказал, что знает Мавлиева давно и наблюдал, как при нем Уфа становилась ухоженным и комфортным городом. Блогер попросил проверить действия как самого мэра, так и всех заявителей и участников процесса, чтобы исключить любые перекосы и недосказанность.

Вчера на фоне уголовного дела Мавлиева госпитализировали в РКБ имени Гумера Куватова с болью в сердце и гипертоническим кризом. Врачи купировали приступ, сейчас он находится под наблюдением медиков. Возможной причиной называют сильный стресс.

Мавлиеву предъявили обвинение по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Получение взятки». Суд первой инстанции отправил его под стражу, однако Верховный суд Башкирии изменил меру пресечения на домашний арест – с учетом малолетних детей на иждивении и положительных характеристик. Следственный комитет счел решение необоснованным и инициировал его обжалование через прокуратуру.

По версии следствия, мэр организовал отчуждение земли санатория «Радуга» и потребовал от представителя строительной компании выкупить ее в его интересах в обмен на покровительство. Кроме того, следователи считают, что Мавлиев организовал сбор денег с рекламных агентств под видом пожертвований: на счет фонда поступило 30 млн рублей, часть из которых потратили на автомобиль за 21 млн рублей, в том числе в личных целях. В отдельном эпизоде фигурирует девелопер, который, по данным следствия, передал мэру 10 млн рублей за разрешение на ввод жилого дома в эксплуатацию.

Помимо Мавлиева, под подозрением находятся его заместитель, замначальника управления земельных отношений и директор санатория «Радуга».

