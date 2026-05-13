Пожар на нефтестанции в Башкирии: появилась информация о семи пострадавших

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

На линейной производственно-диспетчерской станции в Уфимском районе Башкирии произошел взрыв и пожар – пострадали семь сотрудников. Об этом рассказал Telegram-канал Mash.

По информации издания, на объекте в селе Нурлино во время огневых работ прозвучал хлопок, после чего вспыхнула нефть, в итоге пожар охватил резервуарный парк площадью 800 кв. м. Согласно данным журналистов, троих работников госпитализировали с ожогами 60% и 90% тела, еще четверых разыскивают – их местонахождение неизвестно. По официальным данным Минздрава Башкирии, пострадавших – трое.

На месте развернули штаб по тушению пожара. Специалисты проверяют состояние воздуха – превышений допустимых норм вредных веществ не выявили. Председатель Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов рассказал, что ликвидация возгорания продолжается. Следователи выясняют причины произошедшего.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.