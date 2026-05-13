Крупный пожар на нефтестанции в Башкирии: загрязнение воздуха не выявили

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Специалисты продолжают ликвидацию возгорания на линейной производственно-диспетчерской станции в Уфимском районе Башкирии. Об этом рассказал председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Напомним, сегодня на объекте в селе Нурлино произошел взрыв из-за сбоя в технологическом процессе. После хлопка началось сильное горение. В результате инцидента, по данным Минздрава Башкирии, пострадали три человека.

На месте происшествия развернули штаб по тушению пожара. Эксперты постоянно проверяют состояние атмосферного воздуха. По итогам последних замеров специалисты не нашли превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ. В настоящее время следователи выясняют причины и все обстоятельства случившегося.

