Из Уфы скоро можно будет уехать по улице Галле: это станет возможным уже в этом году

Фото: Администрация Уфы

В Уфе продолжается реконструкция улицы имени города Галле – она свяжет Восточный выезд с городской транспортной сетью. Об этом на оперативном совещании в мэрии рассказал начальник Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Константин Паппе.

Работы идут с 2020 года. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали участок от улицы Комсомольской до проспекта Октября – более 300 метров. В 2023 году привели в порядок еще 560 метров – от проспекта Октября до улицы Рихарда Зорге. Тогда же открыли движение на участке от западного портала тоннеля Восточного выезда до проспекта Салавата Юлаева.

Сейчас идет стройка продолжения улицы от проспекта Салавата Юлаева до улицы Комсомольской – более километра. Новый участок даст дополнительный въезд и выезд на проспект Салавата Юлаева и обеспечит прямой выезд на федеральные трассы М5 и М7. Уже реконструированы три съезда транспортной развязки и путепровод, который долгое время не функционировал.

Инженерные сети переустроены на 75% – из 3,6 км коммуникаций готовы 2,7 км. На объект завезли 35 тыс. куб. м песчано-гравийной смеси для земляного полотна. Сейчас монтируют бордюры: из 14 км установили около 4 км. К укладке асфальта приступят 18 мая.

Завершить реконструкцию власти планируют до конца текущего года.

Впереди еще один этап. Сейчас к больнице №21 можно добраться только через улицы 50 лет СССР и Менделеева – узкие дороги в жилом квартале. Власти разработали проект новой дороги от проспекта Салавата Юлаева до Лесного проезда – более 600 метров с каждой стороны. После ее строительства машины скорой помощи будут добираться до больницы на 10-15 минут быстрее.

