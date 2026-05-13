Улицу Советскую в Уфе на несколько часов перекроют: там проведут торжественное мероприятие

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Завтра, 14 мая, в Уфе перекроют улицу Советской. Об этом рассказали в администрации города.

В этот день уфимским кадетам торжественно вручат памятные знаки «В память военного парада в Куйбышеве 7 ноября 1941 г.». Для безопасности участников мероприятия с 10:00 до 13:30 закроют проезд вдоль дома №11 по улице Советской.

