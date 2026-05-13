Вдова участника СВО из Башкирии перевела мошенникам 16 млн рублей

Социальные выплаты погибшего мужа ушли аферистам.

В Янаульском районе Башкирии жертвой мошенников стала 41-летняя женщина, муж которой погиб в ходе спецоперации. Ущерб превысил 16 миллионов рублей.

Как рассказали в МВД по РБ, звонивший назвался работником пенсионного фонда и попросил вдову продиктовать паспортные данные и номер СНИЛС, чтобы оформить медаль супруга.

Позже женщине сказали, что её профиль на портале «Госуслуги» взломан, и начали запугивать уголовным делом. Мошенники заставили пострадавшую обналичить деньги со счетов, убеждая, что это нужно для проверки. В итоге вдова отдала курьерам 9 миллионов рублей в Янауле и 7 миллионов рублей в Нефтекамске.

Когда аферисты поняли, что счета опустели, они посоветовали ей занять средства у родных. Лишь благодаря родственнице, которая быстро раскусила обман, удалось прервать следующий перевод. В конечном счете сумма переданных преступникам денег составила 16 миллионов рублей. Почти все эти средства были социальными выплатами, положенные вдове после потери мужа.

