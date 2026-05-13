После пожара на предприятии в уфимском Нурлино исследуют качество воздуха

Столб дыма над Нурлино видели за километры.

Сегодня, 13 мая, в Уфимском районе неподалеку от села Нурлино загорелся промышленный объект. Чтобы оценить обстановку и измерить качество воздуха, на место выехала передвижная химико-радиометрическая лаборатория, принадлежащая Госкомитету республики по чрезвычайным ситуациям.

Специалисты с помощью приборов выясняют, какие опасные вещества могут быть в воздухе, и определяют их концентрацию. Ведомство сообщило, что держит ситуацию под контролем.

Напомним, взрыв произошел в селе Нурлино, которое находится недалеко от столицы Башкирии. Дым от возгорания поднялся так высоко, что его заметили за несколько километров.

Сначала в МЧС сообщили, что из-за пожара в Нурлино пострадали двое. Оба оказались в крайне тяжелом положении - у одного обгорело 90% кожи, у другого 60%. Позже министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин уточнил сведения о раненых. Всего их стало трое. Кроме двоих тяжелых, еще один человек получил травмы средней тяжести. Всех троих отправили в Республиканский ожоговый центр.

