В Башкирии каждый третий укушенный клещом оказался ребенком

Доля детей среди пострадавших составляет около 36%.

В Башкирии дети составляют примерно 36 процентов от всех людей, пострадавших от укусов клещей. Об этом сообщили в местном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства на 12 мая, в больницы республики из-за присосавшихся клещей обратились 2157 человек. Это почти вдвое меньше прошлогоднего показателя. Так, за тот же период тогда пострадали 3490 жителей и гостей региона.

Специалисты связывают положительную динамику с ранним стартом обработок и особенностями погоды этой весной. К началу мая противоклещевые работы провели на площади 2245 гектаров. Всего в плане очистить больше 4000 гектаров - это городские парки, скверы, зоны для отдыха, а также территории детских садов и школ.

В Центре гигиены и эпидемиологии вместе с его филиалами продолжают работать пункты, где принимают и исследуют клещей. Членистоногих проверяют на наличие возбудителей клещевого энцефалита, боррелиоза (болезни Лайма), анаплазмоза и эрлихиоза. Главный пункт в Уфе находится на улице Шафиева, дом 7. Он принимает с 9 утра до 16 дня в рабочие дни, обед с 13 до 13.30. В субботу и воскресенье приема нет. Полный список и расписание работы всех пунктов выложили на официальном сайте Центра.

В Роспотребнадзоре напоминают, что лучший способ защититься от энцефалита - сделать прививку. Еще советуют пользоваться отпугивающими средствами и надевать одежду, закрывающую тело.

