Депутата уфимского горсовета выпустили из СИЗО под запрет действий

Арест депутата Дегтева сократили на три дня и заменили на запреты.

Советский районный суд Уфы изменил меру ограничения для депутата городского совета Александра Дегтева. Его выпустили из следственного изолятора, вместо этого назначив ряд запретов. Об этом «Башинформу» рассказали в объединенной пресс-службе судов республики.

Напомним, в апреле суд отправил Дегтева в СИЗО до 20 мая, но позже Верховный суд Башкирии уменьшил срок ареста на три дня.

По данным следствия, депутат, одновременно руководя коммерческой фирмой, подозревается в присвоении денег акционерного общества «Башспирт». Ему вменили два эпизода по статье о хищении, совершенном организованной группой в особо крупных размерах. Как считают следователи, с 2020 по 2025 год Дегтев в сговоре с двумя бывшими генеральными директорами «Башспирта» обеспечил подписание и выполнение договора аренды недвижимости, который оказался невыгодным для государственного холдинга. Сделку заключили без нужного конкурса и оценки рыночной цены. Через фирму, подконтрольную депутату, бюджету республики нанесли ущерб более чем на 257 миллионов рублей.

По тому же уголовному делу проходят еще пять человек, включая двоих экс-директоров акционерного общества.

Сам Александр Дегтев не признает вину. Его защита утверждает, что Арбитражный суд уже признал ту сделку с «Башспиртом» законной, а уголовное преследование построено на объективном вменении. Адвокаты обвиняемого заявляют, что в деле нет ни доказательств, ни даже самого состава преступления.

Добавим: на официальном сайте горсовета указано, что Дегтев возглавляет ООО «Управляющая компания «Целевой капитал», которое занимается управлением недвижимостью.

