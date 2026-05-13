Число раненых при возгорании на уфимской нефтебазе выросло до трех

Фото: прокуратура Башкирии.

Число пострадавших от пожара на нефтебазе под Уфой достигло трех. Об этом сообщает Минздрав Башкирии.

По сведениям ведомства, двоих раненых лечат в Республиканском ожоговом центре – их состояние врачи назвали крайне тяжелым. Третьего пострадавшего сейчас доставляют туда же, а информация о его самочувствии уточняется.

Следователи СК тоже прибыли на место производственного пожара в Уфимском районе. Речь идет о территории линейной производственно-диспетчерской станции возле села Нурлино, куда выехали сотрудники Уфимского межрайонного следственного отдела.

По предварительным данным, во время рабочего процесса случился взрыв, а затем начался пожар, в котором пострадали трое рабочих. Сейчас выясняются все обстоятельства и причины случившегося, после чего будет принято решение о дальнейших действиях

