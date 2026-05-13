Под Уфой произошел пожар после сбоя технологического процесса.

Стали известны подробности пожара, который напугал уфимцев. Ранее горожане заметили огромный столб черного дыма.

Как рассказали в региональном управление МЧС по Башкирии, в ведомство поступило сообщение о возгорании в районе села Нурлино Уфимского района. К месту происшествия оперативно направили подразделения уфимского пожарно-спасательного гарнизона. После прибытия специалисты выяснили, что на линейной производственно-диспетчерской станции произошел взрыв, причиной которого стало нарушение технологического процесса, после чего началось горение.

На месте продолжают работу экстренные службы, предпринимаются необходимые действия для локализации и последующего устранения пожара.

