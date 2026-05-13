Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит13 мая 2026 6:44

В Уфимском районе на предприятии произошли взрыв и сильный пожар

Под Уфой тушат крупный пожар
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Под Уфой произошел пожар после сбоя технологического процесса.

Под Уфой произошел пожар после сбоя технологического процесса.

Стали известны подробности пожара, который напугал уфимцев. Ранее горожане заметили огромный столб черного дыма.

Как рассказали в региональном управление МЧС по Башкирии, в ведомство поступило сообщение о возгорании в районе села Нурлино Уфимского района. К месту происшествия оперативно направили подразделения уфимского пожарно-спасательного гарнизона. После прибытия специалисты выяснили, что на линейной производственно-диспетчерской станции произошел взрыв, причиной которого стало нарушение технологического процесса, после чего началось горение.

На месте продолжают работу экстренные службы, предпринимаются необходимые действия для локализации и последующего устранения пожара.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.