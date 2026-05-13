В Башкирии младенческая смертность снизилась до исторического минимума

За январь-апрель 2026 года показатель упал до 2,3 промилле.

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин заявил о рекордном снижении младенческой смертности в регионе. По его словам, в прошлом году удалось достичь исторического минимума – 3,2 случая на 100 тысяч родившихся детей.

- Этот результат не только лучше среднероссийских показателей, но и сопоставим с данными ведущих стран мира, - сказал он.

Динамика текущего года оказалась еще более внушительной, добавил Рахматуллин, только за первые четыре месяца 2026 года показатель опустился до 2,3 промилле. Министр подчеркнул, что за этими цифрами стоят реально спасенные жизни и работа огромного количества людей, и именно ради этого трудится вся система здравоохранения.

