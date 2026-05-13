Башкирию включили в перечень эндемичных регионов по клещевому энцефалиту

В Приволжском округе опасные территории есть в каждом втором субъекте. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Роспотребнадзор опубликовал перечень регионов России, где риск заражения клещевым вирусным энцефалитом особенно высок. В их число попала и Башкирия.

Напомним, эндемичными территориями называют те места, где вероятность подхватить болезнь от укуса клеща повышена. Жителям таких субъектов, а также тем, кто собирается туда в поездку, специалисты советуют сделать прививку.

В Приволжском федеральном округе в список эндемичных зон вошли Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Самарская, Ульяновская области, Пермский край, а также республики Башкортостан, Марий Эл, Татарстан и Удмуртия.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.