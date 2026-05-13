В Уфе спасатели вытащили утят из ливневой канализации на набережной Белой

Фото: УГЗ Уфы

На набережной реки Белой в Уфе маленькие утята провалились в ливневую канализацию. Их мама осталась рядом и не уходила, дожидаясь помощи.

Сотрудники управления гражданской защиты города провели настоящую спасательную операцию и успешно извлекли всех птенцов из ловушки. В ведомстве отметили, что эта история доказывает: спасатели готовы прийти на помощь всем, кто в ней нуждается, но в приоритете остаются вызовы, связанные с угрозой жизни и здоровью человека.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.