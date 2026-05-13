Посещение озер Кандры-Куль и Аслы-Куль в Башкирии может стать платным

Пенсионеры и многодетные семьи смогут посещать озера бесплатно.

В Министерстве экологии Башкирии напомнили, что за вход на некоторые особо охраняемые природные территории республиканского значения придется платить. Размер платы утвержден распоряжением правительства. Так, билет в природный парк «Кандры-Куль» обойдется в 340 рублей, а в «Аслы-Куль» – в 260 рублей. Оба парка находятся в ведении Дирекции по особо охраняемым природным территориям.

При этом некоторые категории граждан освобождаются от платы. Среди льготников – пенсионеры, дети дошкольного и школьного возраста, многодетные семьи, инвалиды и их сопровождающие, ветераны, участники специальной военной операции и члены их семей, а также семьи погибших (умерших) бойцов СВО. Им разрешат бывать на территории парков бесплатно.

